Everton è il nuovo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il d.s. del Napoli ha contattato i dirigenti del Gremio per l'esterno brasiliano che ha incantato in Copa America e al quale si era interessato anche il Milan. La prima offerta di De Laurentiis, secondo la Gazzetta dello Sport, è stata di 25 milioni: non basteranno, perché la richiesta è superiore ai 40.