Il contratto di Edinson Cavani con il Psg va in scadenza nell'estate del 2020 e difficilmente il Matador resteràin Francia. L'arrivo di Icardi spinge lontano da Parigi l'uruguaiano, che potrebbe decidere di tornare in Italia. I tifosi del Napoli non l'hanno dimenticato e lui ha sempre detto di voler tornare un giorno. Quel giorno sarà la prossima estate?