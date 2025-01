In casa Napoli sono giorni molto caldi sul mercato. Nell'ambito dei discorsi col Psg su Kvara il parigini avrebbero offerto agli azzurri anche l'inserimento di Skriniar nella trattativa. Proposta che non avrebbe incontrato l'interesse del club di De Laurentiis, indirizzato solo a monetizzare con la cessione del georgiano. L'opzione Skriniar potrebbe essere valutata da Manna soltanto in prestito. La priorità per la difesa resta infatti Danilo.