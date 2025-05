Il Napoli fa sul serio per Kenneth Taylor. Gli agenti del centrocampista dell'Ajax sono stati avvistati al "Maradona" in occasione del match contro il Cagliari. L'olandese, classe 2002, è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro e potrebbe essere l'uomo giusto per ricoprire il ruolo di vice Lobotka.