Napoli: se parte Anguissa, idea Ferguson

Ci si prepara a vivere un finale di stagione incandescente per il Napoli che, per giocarsi lo scudetto, potrebbe appoggiarsi sulla trazione scozzese. Scott McTominay e Billy Gilmour sono due elementi importanti per i partenopei, tuttavia la colonia proveniente da Edimburgo potrebbe ampliarsi in estate con l'approdo di Lewis Ferguson. Il centrocampista del Bologna ha vissuto un'annata dal doppio volto complice la lesione del legamento crociato che l'ha costretto a saltare le prime settimane della stagione 2024/25, tuttavia dal suo rientro la squadra rossoblu ha cambiato passo tornandosi a giocarsi un posto in Champions League. Quell'atteggiamento ha colpito il Napoli che lo avrebbe messo nel mirino come rinforzo estivo come spiegato da La Gazzetta dello Sport. Soprattutto l'operazione potrebbe andar in porto qualora André-Frank Zambo Anguissa dovesse lasciare la Campania. Se è vero che il Napoli ha fatto valere il rinnovo biennale automatico, il calciatore camerunense si è preso tempo per valutare eventuali ulteriori proposte spingendo il club di Aurelio De Laurentiis a sondare lo scozzese.