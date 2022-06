Napoli, Roma e Lazio: Deulofeu rischia di saltare, se Zaniolo parte Mourinho vuole Berardi e la Lazio cerca un vice Immobile

NON SOLO INTER, JUVE E MILAN

Difficoltà anche nella formula per Ostigard, l'alternativa è Casale dell'Hellas. Juventus e Milan hanno sondato il terreno per il numero 22 giallorosso. Ciro sponsorizza Caputo, ma il sogno di Sarri è Mertens

Il mercato del Napoli stenta a decollare. Restano da sciogliere i nodi Mertens e Ospina, ma anche le uniche due (quasi) certezze rischiano di non andare in porto: i partenopei non hanno ancora chiuso per Ostigard e Deulofeu e le trattative potrebbero addirittura saltare. A Roma, sponda giallorossa, attendono di capire quali saranno le mosse delle varie pretendenti per Zaniolo, mentre i cugini della Lazio sono alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice Immobile, con Francesco Caputo come prima scelta.

L'attaccante spagnolo dell'Udinese sembrava un'operazione ormai virtualmente chiusa, ma le indiscrezioni delle ultime sono tutt'altro che positive. Resta infatti distanza tra domanda e offerta. Il Napoli ha messo sul piatto 18 milioni di euro per Deulofeu (con cui l'accordo è stato invece già raggiunto da tempo), ma i Pozzo non voglio scendere sotto i 20, per un giocatore valutato 25 milioni. Problemi anche per quanto riguarda l'arrivo di Ostigard dal Brighton. L'ex Genoa è da inizio mercato il primo nome per la difesa, che si troverà, probabilmente, orfana del capitano Kalidou Koulibaly. Anche in questo caso, l'intesa col giocatore è già stata trovata, ma l'intoppo è sulla formula: il Napoli vorrebbe arrivare al centrale norvegese con un prestito, mentre il club inglese preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Motivo per cui il patron Aurelio De Laurentis si starebbe guardando intorno in cerca di una possibile alternativa. Il primo indiziato sarebbe Casale dell'Hellas Verona, che valuta il calciatore 10 milioni e avrebbe aperto all'opzione di prestito con riscatto facoltativo. Vedi anche Mercato Il mercato delle "altre": Frattesi-Roma sempre più vicini, la Juventus punta Fabian Ruiz e Sarri vuole Emerson

La Roma cerca di capire quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo. I giallorossi valutano il giocatore almeno 60 milioni, una cifra inarrivabile in questo momento sia per la Juventus che per il Milan. La soluzione potrebbe essere il prestito oneroso con obbligo di riscatto o l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Maldini e Massara avrebbero formulato una prima offerta: 25 milioni di base più Saelemaekers o Rebic, opzioni che però non interessano alla Roma. Allo stesso modo, anche le contropartite messe sul piatto dalla Juventus (Kean, Ramsey, McKennie o Arthur) non soddisfano i giallorossi, anche a causa dell'alto ingaggio. L'unica certezza è che se Zaniolo alla fine dovesse partire, l'unico nome che interessa a José Mourinho è quello di Domenico Berardi.

Infine la Lazio. Gli obiettivi principali dei biancocelesti sono al momento un centrocampista e un vice Immobile. Sarri vuole almeno sei giocatori in mezzo al campo: tre posti sono già occupati da Cataldi, Basic e il nuovo arrivato Marcos Antonio e gli altri due, sempre che restino, appartengono a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Ne manca uno dunque, e il primo nome è quello di Salvatore Esposito. Il centrocampista della Spal interessa fortemente alla Lazio e a Sarri e la sua valutazione si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Prima bisognerà cedere Akpa Akpro, che pesa a bilancio circa 12 milioni e sul quale ci sarebbero già vari interessati, soprattutto in Italia. Per quanto riguarda il vice Ciro, i nomi sono sostanzialmente tre. Il primo, e forse più concreto, è quello di Francesco Caputo, sponsorizzato dallo stesso Immobile. Dal canto suo Tare continua a spingere per il rinnovo del prestito di Cabral, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona. Il sogno di Sarri però resta quello di poter riabbracciare il suo pupillo Dries Mertens. Tare avrebbe offerto al giocatore, che non ha ancora trovato un'intesa per il rinnovo con il Napoli, un contratto da 2 milioni a stagione, ma la distanza con l'attaccante belga è abbastanza netta, visti i 3,5 milioni richiesti.

Vedi anche juventus Mercato Juve: il Chelsea offre Werner per De Ligt, Di Maria chiede altro tempo