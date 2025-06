Napoli, rifiutate le prime offerte dall'Al Hilal per Osimhen

Sembra tutt'altro che vicina la chiusura della trattativa per la cessione di Victor Osimhen all'Al Hilal. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, il Napoli ha rifiutato le prime offerte arrivate dall'Arabia, continuando a chiedere che venga versata interamente la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Al momento il club saudita, che ha da poco annunciato Simone Inzaghi come nuovo tecnico, si è spinto fino a 65 milioni più 5 di bonus. Non è ancora stato definito neanche l'accordo tra l'Al Hilal e Osimhen, che per ora non ha accettato la prima proposta d'ingaggio da 26 milioni di euro a stagione più bonus.