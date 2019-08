Titoli di coda vicini per Ounas a Napoli. Con Lozano in arrivo e James Rodriguez sempre nel mirino, in attacco gli spazi sono pochi e l'algerino è pronto a lasciare la Serie A per tornare in Ligue 1. Stando al Mattino sulle tracce di Ounas ci sarebbe soprattutto il Lille, che potrebbe garantirgli anche di giocare in Champions. Per avere Ounas ad ogni modo De Laurentiis chiede 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni. Ounas piace anche al Nizza.