Napoli, Osimhen tuona contro l'agente di Kvara: "Idiota, pezzo di sporcizia!"

NAPOLI

Rabbiosa reazione del'attaccante nigeriano alle illazioni lanciate dal procuratore del georgiano

© instagram La risposta di Victor Osimhen all'agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che martedì aveva parlato del futuro del nigeriano dicendo che in estate lascerà di sicuro il Napoli, è come si poteva prevedere arrivata. Ed è stata una risposta rabbiosa. Un altro caso scottante, un'altra grana per il Napoli: "Caro Mamuka Jugeli - ha scritto Osimhen sul suo profilo instagram - sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca!".

Per contestualizzare le parole di Osimhen va ripresa l'intervista rilasciata da Jugeli al connazionale Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia. Conversazione nella quale l'agente di Kvara ha testualmente detto: "Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà e obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo". Parole gravi, che sottendono una lotta intestina, legata a materie contrattuali, con la volontà di soppesare il rinnovo di contratto di Osimhen mettendolo a confronto con la situazione del suo assistito, che a oggi ha un ingaggio ancora identico a quello pattuito al momento del suo arrivo a Napoli, vale a dire 1.5 milioni a stagione. Molto lontano dai 10 del nigeriano. Un messaggio, quello di Jugeli, indirizzato anche e soprattutto, viene da pensare, alla società. Usando Osimhen.