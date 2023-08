Manovre azzurre

Il club campano per sostituire Zielinski ha messo nel mirino lo spagnolo, uno dei talenti più in vista d'Europa, su cui c'è concorrenza

© Getty Images Il Napoli ha scelto Gabri Veiga del Celta Vigo per sostituire il prossimo partente Zielinski. A riportare la notizia Fabrizio Romano, che parla di una offerta da 30 milioni per il classe 2002, sul cui contratto c'è però una clausola rescissoria da 40. L'offerta sarebbe stata rifiutata, ma la trattativa continua. Sul giocatore però sono forti molte big d'Europa: Chelsea, Arsenal, Manchester City hanno provato tutte a sondarlo nei mesi scorsi, senza aver mai però affondato il colpo.

Veiga è un giocatore di fantasia, molto tecnico e creativo con il pallone. Ottimo fisico, alto quasi 185 centimetri, rapido e con visione di gioco, è ancora un calciatore da costruire sul piano tattico e dell'esperienza ma la base di partenza è solidissima. Ha il vizio del gol, e che vizio: nell'ultima stagione 11 reti realizzate con gli spagnoli, più 4 assist, in 40 presenze in tutte le competizioni. Bravo da inserirsi ma anche nelle azioni solitarie, rappresenterebbe il perfetto erede di Zielinski in azzurro. Il polacco è vicino al trasferimento in Arabia Saudita, grazie a una offerta da 12 milioni l'anno per 3 anni e 20 milioni per il cartellino al Napoli.

Vedi anche napoli Napoli, Natan è un nuovo difensore azzurro: "Ricambierò il vostro supporto"