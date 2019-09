Arkadiusz Milik al centro del progetto del Napoli e di Carlo Ancelotti: il polacco ha saltato gli impegni con la Polonia per tentare il pieno recupero in vista di sabato, quando gli azzurri saranno impegnati contro la Sampdoria al San Paolo. Secondo Il Mattino, per l'attaccante ex Ajax sono già iniziati i colloqui per il rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2021, e ben presto potrebbe arrivare la fumata bianca.