Dries Mertens, in scadenza 2020, ha parlato al Corriere della Sera: "Presto per andare in Cina o America, mi sento ancora bene fisicamente e voglio continuare a livelli alti in un campionato importante. Ho ancora molto da dare. In Italia ma non al Napoli? In questo momento non mi immagino altrove in Italia, ma è presto per dirlo".