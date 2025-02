Napoli, Meret vicino al rinnovo

La porta del Napoli, salvo sorpresa clamorose, rimarrà tra le sue mani. Alex Meret è sempre più vicino al rinnovo con i campani e, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l'incontro decisivo per mettere la firma sui contratti dovrebbe arrivare entro la fine di marzo. Discorsi tra club e giocatore che avanzano dunque senza eccessiva fretta, nonostante l'estremo difensore ex Spal sia in scadenza al prossimo 30 giugno. L'agente del giocatore, Federico Pastorello, ha tranquillizzato tutti sull'esito positivo della vicenda: "Per il rinnovo c'è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c'è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento e credo si arrivi a una soluzione per l'accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poca che credo si arrivi alla fumata bianca"