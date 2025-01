Napoli, Manna: "Kvaratskhelia? Nostro livello salariale non coincideva"

"L'addio di Kvaratskhelia? La squadra ha reagito bene, già la settimana scorsa il calciatore non si era reso disponibile. La squadra si è compattata e non è distratta. Ha voluto andare via, stavamo lavorando su un rinnovo complicato, eravamo ben indirizzati ma il nostro livello salariale non coincideva e la scelta è stata obbligata. Gli auguriamo il bene più grande, ha scritto grandi pagine ma ora siamo concentranti sul presente e il futuro". Così il ds del Napoli, Giuseppe manna, del Napoli, a Sky Sport. "Garnacho? Stiamo valutando ma non dobbiamo farci prendere dalla frenesia. Cercheremo di essere pronti ma alle condizioni del Napoli. Neres? Sta giocando con continuità, è cresciuto all'interno del gruppo. Ma non lo scopriamo oggi", ha spiegato.