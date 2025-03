Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn prima del match contro il Napoli: "Conte ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e oggi ogni altro discorso è superfluo. L'anno scorso ha scelto questo progetto, speriamo di poter continuare senza problemi". Su Anguissa, in scadenza a giugno: "Ha altri due anni di opzione (il Napoli piò attivare questa opzione, ndr), in questo momento comunque non è argomento di discussione perché pensiamo all'oggi".