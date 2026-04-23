Napoli: Lucca, Lang e Marianucci tornano alla base con futuro da scrivere

Lorenzo Lucca, Noa Lang e Luca Marianucci si apprestano a rientrare al Napoli al termine della stagione, dopo che le rispettive esperienze in prestito a Nottingham Forest, Galatasaray e Torino non sembrano aver convinto i club al riscatto. Per Lucca, l'avventura in Premier League è già ai titoli di coda dopo l'unica rete d'esordio al Leeds; l'ex Udinese è ormai fuori dai piani tecnici del Forest e tornerà a Castel Volturno insieme a Noa Lang, il cui exploit con doppietta alla Juventus non è bastato a garantirgli la titolarità in Turchia. A questo tandem si aggiunge il giovane Marianucci, che dopo un avvio promettente al Torino è scivolato nelle gerarchie, collezionando solo sporadici scampoli di gara. Il Napoli dovrà dunque gestire tre rientri per definire un futuro ancora tutto da scrivere. Lo scrive il Corrriere dello Sport.