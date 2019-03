Napoli-Lozano: si inserisce il Manchester United

24/03/2019

Nella trattativa tra Napoli e Psv Eindhoven per portare Hirving Lozano in Italia, c'è un elemento di disturbo piuttosto ingombrante: il Manchester United. I Red Devils infatti hanno messo l'attaccante messicano del PSV nella lista della spesa e sono pronti a fare una maxi offerta al club olandese per recuperare lo svantaggio nei confronti del Napoli, ben superiore ai 40 milioni di euro che vorrebbe offrire la società di De Laurentiis.

Il talento del 23enne arrivato al PSV dal Pachuca si è fatto spazio nelle ultime stagioni, confermando in Champions League la buona impressione lasciata al Mondiale con il Messico. Secondo il The Sun, tra lui e l'accordo con il Napoli si è inserito di prepotenza il Manchester United pronto a offrire più dei 40 milioni di euro trattati dagli azzurri per la prossima stagione.



Dal suo arrivo in Europa nel campionato olandese, Lozano ha totalizzato 32 gol in 53 presenze di cui 19 gol e 9 assist nelle 34 apparizioni in questa stagione, quella della conferma.