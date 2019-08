In casa Napoli è iniziato il countdown per Llorente. Il club di De Laurentiis ha già raggiunto l'intesa con l'attaccante, ma ha deciso di temporeggiare un po' prima di chiudere col bomber spagnolo. Prima di mettere tutto nero su bianco con Llorente, infatti, il Napoli darà ancora un giorno a Icardi per dare una risposta definitiva all'offerta azzurra.