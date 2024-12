Svolta Kiwior in casa Napoli. Il centrale polacco è stato escluso ancora una volta dalla formazione titolare contro l'Everton e ha chiesto di essere ceduto. Secondo Il Mattino il difensore è il primo nome sulla lista di Antonio Conte: nei prossimi giorni gli agenti saranno in Italia per un incontro con il club azzurro. Il giocatore può arrivare a titolo definitivo.