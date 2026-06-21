Napoli, interessamento per il brasiliano Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo

21 Giu 2026 - 13:29
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Il Napoli, alla ricerca di esterni d'attacco validi, avrebbe fatto un sondaggio per il classe 2001 brasiliano Luiz Henrique. Ala destra, Henrique si è messo in mostra giocando una grandissima Copa Libertadores con il Botafogo nella stagione 2024-25, vinta contro l'Atletico Mineiro per 1-3 in finale, finale in cui ha realizzato il gol del vantaggio del Fogão. Poi il trasferimento in Russia allo Zenit, a cui non sarà facile strapparlo: la richiesta del club russo è di 40 milioni di euro, cifra necessaria anche per non fare minusvalenza dato che il brasiliano è stato pagato 35 milioni dalla squadra di proprietà di Gazprom. La cifra è ritenuta eccessiva dal Napoli, che però sta spingendo per trattare e provare ad abbassarla. Attualmente, inoltre, Luiz Henrique è impegnato nel con il Brasile nel Mondiale 2026 sotto la guida di Carlo Ancelotti.

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