Napoli, interessamento per il brasiliano Luiz Henrique dello Zenit San Pietroburgo

Il Napoli, alla ricerca di esterni d'attacco validi, avrebbe fatto un sondaggio per il classe 2001 brasiliano Luiz Henrique. Ala destra, Henrique si è messo in mostra giocando una grandissima Copa Libertadores con il Botafogo nella stagione 2024-25, vinta contro l'Atletico Mineiro per 1-3 in finale, finale in cui ha realizzato il gol del vantaggio del Fogão. Poi il trasferimento in Russia allo Zenit, a cui non sarà facile strapparlo: la richiesta del club russo è di 40 milioni di euro, cifra necessaria anche per non fare minusvalenza dato che il brasiliano è stato pagato 35 milioni dalla squadra di proprietà di Gazprom. La cifra è ritenuta eccessiva dal Napoli, che però sta spingendo per trattare e provare ad abbassarla. Attualmente, inoltre, Luiz Henrique è impegnato nel con il Brasile nel Mondiale 2026 sotto la guida di Carlo Ancelotti.