Napoli, il Trabzonspor fa sul serio per Lucca

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società turca ha effettuato un sondaggio concreto nelle ultime ore per il centravanti azzurro nel tentativo di allestire una rosa capace di puntare alla conquista del campionato; dal canto suo, la punta resta in attesa di definire quale sarà il proprio ruolo stabilito da Allegri e lo spazio a disposizione nelle rotazioni della squadra partenopea.