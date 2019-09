Napoli, il primo obiettivo del Barcellona ora è Fabian Ruiz

Un obiettivo sfumato in passato che torna ora di prepotenza sul taccuino degli uomini di mercato del Barcellona: Fabian Ruiz! Secondo il Mundo Deportivo il centrocampista spagnolo del Napoli, già in orbita mercato blaugrana ai tempi del Betis, è l'eletto per la prossima sessione di mercato estiva, anche se non è escluso un tentativo per gennaio. Lo scorso fine settimana Eric Abidal, uomo di fiducia del presidente catalano Bartomeu, ha seguito il match degli azzurri contro il Lecce proprio per visionare da vicino Fabian, considerato per qualità tecniche e visione di gioco il giocatore ideale da affiancare a De Jong e Arthur.



Il Barcellona - scrive il quotidiano catalano - è conscio del fatto che il presidente De Laurentiis (che si assicurò Fabian pagando la clausola di rescissione di 30 milioni) non ha intenzione di privarsene, a meno di una offerta "clamorosa". Tradotto: sotto i 70 milioni non si fa nulla. Cifra alta che, tuttavia, non ha distolto l'attenzione del Barcellona per Fabian: per gennaio l'impresa è considerata praticamente impossibile. Discorso diverso, invece, per la sessione estiva.