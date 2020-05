Napoli, il lungo addio di Callejon

NAPOLI

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e tanta voglia di dirsi addio. Tra il Napoli e Callejon siamo ai titoli di coda. Non ci sono e non ci saranno incontri tra le parti per prolungare e così il 33enne spagnolo lascerà la maglia azzurra dopo 7 anni, 336 presenze e ben 80 gol. Per sostituirlo ora la lista è lunga e, oltre alle soluzioni interne (vedi Politano arrivato a gennaio), ecco gli altri nomi: due in particolare. Il primo è noto ed è Everton del Gremio, il secondo è Milot Rashica del Werder Brema.

Callejon, che era arrivato a Napoli via Real Madrid nell'estate del 2013 e fortemente voluto da Rafa Benitez, un addio con un po' di amaro in bocca. Con i partenopei è riuscito a dare il meglio esaltandosi anche nell'era Sarri. Ora però quel feeling, specialmente con la società non c'è più e, come scrive Il Mattino, il suo agente Quilon lo riportà in Spagna con Valencia e Siviglia pronte a offrirgli un contratto.