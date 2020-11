Napoli-Gattuso, è fatta: c'è l'accordo fino al 2023

IL RINNOVO

Manca soltanto la firma ma, in questo caso, è davvero una formalità. Dopo l'incontro a pranzo di ieri a Castel Volturno, presenti Giuntoli e De Laurentiis, Rino Gattuso ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro fino al 2023. Lo stipendio è stato alzato dagli attuali 1,4 a 1,9 milioni a stagione più i bonus legati al raggiungimento degli obiettivi (dal piazzamento Champions alla vittoria di trofei come coppa Italia, Supercoppa, scudetto ed Europa League).

Decisiva, in ogni caso, la rinuncia da parte della Società alla penale di 7 milioni in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'allenatore. Una clausola che Gattuso ha sempre rifiutato. Con l'accordo di ieri, dunque, il Napoli ha deciso di puntare su un progetto a lungo termine con un tecnico che ha dimostrato, in meno di un anno, di essere l'uomo giusto al posto giusto.