Napoli a trazione scozzese: in caso di addio di Zambo Anguissa, si valuta l'approdo di Ferguson

Ci si prepara a vivere un finale di stagione incandescente per il Napoli che, per giocarsi lo scudetto, potrebbe appoggiarsi sulla trazione scozzese. Scott McTominay e Billy Gilmour sono due elementi importanti per i partenopei, tuttavia la colonia proveniente da Edimburgo potrebbe ampliarsi in estate con l'approdo di Lewis Ferguson.