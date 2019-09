"Vorrei davvero vincere un titolo per vedere l'intera città festeggiare con noi". Dal ritiro con la nazionale spagnola, Fabian Ruiz vola alto e punta su traguardi ambiziosi con il Napoli. Il club e i miei agenti stanno parlando e spero che arrivi l'accordo per il prolungamento. Io sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia". Nome molto gettonato in chiave mercato, ma ritenuto incedibile dal club, per Fabian Ruiz si era parlato dell'interesse di due top club come Real Madrid e Barcellona: "Credo che per tutti sia piacevole leggere il proprio nome associato a club del genere, ma ho sempre detto la stessa cosa: ho ancora quattro anni di contratto con il Napoli e sono molto contento. L'allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano".