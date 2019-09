Le prestazioni offerta da Fabian Ruiz con la maglia del Napoli non stanno passando inosservate. Secondo il 'Mundo Deportivo' il Barcellona ha messo il centrocampista nuovamente nel mirino dopo averlo gia' seguito negli anni scorsi, nel 2017 ai tempi dell'Elche e l'anno successivo, quando e' 'esploso' con il Betis. Ora pero' per portarlo via dall'Italia servono almeno 60 milioni di euro.