NAPOLI, È DEMME L'ALTERNATIVA A LOBOTKA

È Diego Demme il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Stanislav Lobotka resta l'opzione numero uno: lo slovacco vuole il Napoli, ma la trattativa con il Celta Vigo rischia di andare per le lunghe, pertanto il club di De Laurentiis ha cominciato a guardarsi intorno e secondo Sky Sport avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Lipsia. L'affare sarebbe abbastanza oneroso, visto che il club tedesco chiede non meno di 15 milioni di euro.