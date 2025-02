Napoli, Conte: "Okafor non in condizione ottimale"

"Buongiorno sta migliorando in maniera importante, Jesus in questo momento è ad un livello superiore e domani inizierà lui e Buongiorno dalla panchina". Così Antonio Conte, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Billin è un ragazzo serio, sta entrando nella nostra metodologia, per tantissime problematiche che abbiamo avuto solo questa settimana abbiamo organizzato un'amichevole col Giugliano e ho potuto vederlo in una partita vera e quindi anche lui sta lavorando, fisicamente sta bene, sta entrando nella nostra idea di calcio, è serio e ci darà una mano. Okafor è arrivato da 4 giorni, non ha una condizione ottimale, ha iniziato a lavorare in maniera importante con delle aggiunte, domani verrà in panchina, ha veramente un minutaggio limitato", ha aggiunto.