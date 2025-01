Napoli, Conte: "In futuro la rosa va rafforzata"

"Io parlavo di ogni sessione di mercato, in generale, per migliorarsi. Poi sull'opportunità è giusto che il club lo decida. Io sono venuto qui per dare una mano in un momento di difficoltà al presidente e alla sua famiglia, non mi metterò a fare nulla di particolare, bisogna essere costruttivi. Le cose sono molto chiare e le ho dette anche in precedenza, abbiamo un gruppo di ragazzi di cui sono contento, con questi ragazzi posso andare in guerra, se arriverà qualcuno che ci può dare una mano a migliorare ben venga, altrimenti se non viene nessuno ce ne faremo una ragione. Lavoreremo, staremo zitti, ma in futuro sicuramente la rosa va rafforzata in maniera importante. Se rientreremo in Europa, oggi siamo pochi". Così Antonio Conte sul mercato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Juventus.