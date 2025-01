Il Napoli va a caccia di un difensore e continua a guardare in casa della Fiorentina dopo il no dei gigliati al prestito di Pongracic. L'altro obiettivo degli azzurri è Comuzzo: in giornata, riferisce Alfredo Pedullà, è previsto un contatto tra i due club. Per strappare il 19enne a Commisso però, serve un'offerta importante da oltre 30 milioni di euro.