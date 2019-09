Scadenza di contratto per Dries Mertens e Josè Maria Callejon. I due, arrivati al Napoli assieme nell'estate del 2013, potrebbero intraprendere strade diverse. Il giocatore spagnolo ha possibilità di rinnovo con il club di De Laurentiis (per lui è previsto un biennale), mentre per il belga quella dell'addio sembra la possibilità più concreta. Mertens potrebbe raggiungere il suo ex capitano Marek Hamsik al Dalian nel campionato cinese.