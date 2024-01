Napoli: arriva il rinnovo di Politano fino al 2027, si lavora con Zirkzee per il dopo-Osimhen

LE MOSSE DI MERCATO

Il calciatore romano percepirà 3,2 milioni di euro a stagione bloccando definitivamente l'arrivo in Campania di Nehuén Pérez

Il Napoli è stata una delle regine del mercato di gennaio con i vari Mazzocchi, Ngonge e Dendoncker, tuttavia il vero colpo sembra arrivare dall'interno. La squadra partenopea avrebbe trovato un accordo con Matteo Politano che sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto fino al 2027. Una notizia che stravolge sì i piani a breve termine del presidente Aurelio De Laurentis, ma che non cambia la situazione per giugno quando Victor Osimhen potrebbe lasciare la piazza partenopea e a quel punto salgono le quotazioni di Joshua Zirkzee, cercato anche dal Milan.

Tornando al "qui e ora" la conferma di Politano è arrivata nei giorni della Supercoppa Italiana quando l'attaccante romano ha respinto la proposta dell'Al-Shabab per legarsi alla maglia azzurra per altri due anni con uno stipendio di 3,2 milioni di euro a stagione più bonus legati al rendimento della squadra e dal calciatore. Una notizia che è stata confermata anche dal numero uno del Napoli con un post su X.

Questa mossa ha fermato però l'arrivo in Campania di Nehuén Pérez, rimasto all'Udinese dopo un lungo corteggiamento da parte dai partenopei, così come la partenza verso il Friuli di Leo Skiri Østigård che ha convinto la dirigenza napoletana a trattenerlo almeno sino a fine stagione.

In casa De Laurentiis si pensa però già a giugno quando appare sempre più concreta la possibilità di un addio di Victor Osimhen. Nel corso della stagione il rapporto tra l'attaccante nigeriano e il patron partenopeo ha vissuto di continui "alti e bassi" con alcune spiacevoli vicende che sembravano già allontanarlo a gennaio. Ciò non è accaduto, ma questo non ha scongiurato una sua partenza in estate complice le numerose richieste provenienti dall'estero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Napoli starebbe già lavorando per trovare un sostituto e il nome che appare sempre più caldo in queste ore è quello di Joshua Zirkzee. L'olandese è pronto ad accompagnare il Bologna sino al termine dell'annata sportiva prima di cedere alle lusinghe delle "grandi" che hanno messo gli occhi di lui. Oltre al Napoli rimane forte la concorrenza del Milan, soprattutto qualora Thiago Motta dovesse sedersi sulla panchina dei rossoneri, ma l'intreccio di mercato è parecchio complicato e il rischio che fra qualche mese scatti una vera e propria asta per accaparrarselo è davvero alta.

A questo punto non si può far a meno di pensare a eventuali "piani b" come quello rappresentato da Jonathan David, più volte accostato al Milan, ma allontanatosi nell'ultimo periodo complice l'esplosione di Luka Jovic in rossonero. Il Lille lo valutava almeno 50 milioni di euro, ma l'avvicinarsi della scadenza del contratto fissata per il 2025 potrebbe abbassare le richieste del club francese.

Un altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi è quello di Victor Boniface che sta guidando il Bayer Leverkusen in una stagione da top team e che al tempo stesso viene valutato sui 40 milioni di euro. A mettere i bastoni fra le ruote in questo caso vi sono la volontà della società tedesca che lo ritiene incedibile e un contratto che scadrà nel 2028. Ultimo, ma non in ordine di importanza, è Santiago Gimenez che da tempo ha estimatori in Italia e che il Feyenoord potrebbe cedere con una cifra attorno ai 50 milioni.