Dopo il rinnovo di Olivera, il Napoli lavora sul futuro anche per Frank Anguissa. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma l’intenzione del Napoli è quella di far valere l’opzione per prolungamento (e adeguamento) fino al 2027. C’è però una trattativa aperta per un nuovo contratto, più ricco e più lungo, a quel punto fino al 2029 o al 2030.