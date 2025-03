Il Napoli ha deciso di far valere l'opzione unilaterale per portare il rinnovo del contratto (e dello stipendio) di Frank Anguissa fino al 2027, ma non è stato trovato un nuovo accordo come vorrebbe il club azzurro. La richiesta economica del centrocampista è stata ritenuta esagerata da De Laurentiis e per questo in estate potrebbe esserci la separazione in caso di offerta ritenuta adeguata. Lo scrive il Corsport.