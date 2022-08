Napoli, anche il sindaco chiama Ronaldo: “Ci starebbe bene da noi”

MERCATO

Mafredi alimenta le voci di mercato, ma dalla Spagna un amico del portoghese assicura: “Non andrà al Napoli”

"Cristiano Ronaldo a Napoli? Mi piacerebbe, è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo una città internazionale, CR7 a Napoli ci starebbe bene da noi". Queste le parole con cui il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli le voci su un possibile ritorno in Italia del cinque volte Pallone d’Oro. CR7 avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento in azzurro e ora arriva anche la benedizione del primo cittadino, gli ultimi giorni di mercato si preannunciano caldissimi sotto il Vesuvio.

"Il Napoli - ha detto ancora Manfredi - ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice". Il sindaco ha poi confermato la volontà dell'amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens: "Non abbiamo fissato ancora una data precisa per conferire la cittadinanza di Napoli a Mertens, anche perché dipenderà dai suoi impegni. L'iter burocratico è lungo e nel frattempo lo stiamo preparando", ha aggiunto. Vedi anche Calcio estero Turchia, Hamsik accoglie Mertens: “Ciao guaglione”

Manfredi, parlando del belga che ora gioca in Turchia nel Galatasaray, ha sottolineato che "sarà un testimonial importante per una città che ama l'accoglienza. Il fatto che abbia tenuto casa a Napoli mi ha spinto a promuovere la cittadinanza onoraria. I turisti stanno premiando Napoli, un grande segnale ed una grande responsabilità anche per la nostra amministrazione".

L’AMICO DI CR7: “NON ANDRA’ A NAPOLI”

Tra le tante voci che circolano negli ultimi giorni, è giusto registrare anche quella di Edu Aguirre, giornalista e amico di Ronaldo, che ai microfoni di El Chiringuito Tv ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo ha deciso, non andrà al Napoli".

