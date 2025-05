Nani: "Al momento nessuna cessione ufficiale per l'Udinese"

"Prendiamo queste voci sulla cessione del club come l'ennesimo attestato di stima verso il lavoro che stiamo facendo. Al momento, tuttavia, non è stata formalizzata alcuna trattativa". Lo ha detto il direttore del gruppo - di cui fa parte anche il Watford - Gianluca Nani, a proposito della ventilata vendita dell'Udinese a un fondo americano. "Oggi facciamo gli auguri per l'84esimo compleanno al presidente Gianpaolo Pozzo - ha aggiunto - per ora restiamo su questa situazione. Qualora ci fossero novità, sarete i primi a saperla".