Grande entusiasmo per Nainggolan al suo arrivo all'aeroporto di Cagliari. "Sono contento, c'è un bell'entusiasmo - ha raccontato il belga - Ho sempre pensato a un ritorno nel futuro, ma non pensavo sarebbe accaduto quest'anno. Non è stato difficile, ho avuto altre possibilità però, anche per motivazioni extracalcistiche, era giusto venire qui. Ringrazio soprattutto il presidente, mi ha convinto subito. Ha fatto delle promesse e le ha mantenute. E' stato facile trovare un accordo", ha concluso il 'Ninja'.