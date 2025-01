Moyes torna sulla panchina dell'Everton

David Moyes torna sulla panchina dell'Eventon. L'allenatore scozzese ha firmato un contratto di due anni e mezzo: sostituisce Sean Dyche che è stato esonerato giovedì. Moyes ha guidato l'Everton dal 2002 al 2013 prima di passare alla guida del Manchester United, della Real Sociedad, del Sunderland e del West Ham. È rimasto senza lavoro da quando ha lasciato il West Ham, dove ha vinto l'Europa Conference League nel 2023, alla fine della scorsa stagione. "Bello essere di nuovo qui", ha detto il tecnico 61enne. "Ho trascorso 11 anni meravigliosi e di successo all'Everton e non ho esitato quando mi è stata offerta l'opportunità di rientrare in questo grande club - ha aggiunto Moyes -. Ora abbiamo bisogno del tifo di Goodison Park e di tutti gli Evertoniani a sostegno dei giocatori". L'Everton è attualmente sedicesimo in Premier League con tre vittorie su 19 partite giocate in questa stagione di Premier.