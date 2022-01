Mourinho: "Tre anni fa ho detto no al Milan, un piacere tremendo averlo fatto"

PARLA MOURINHO

La rivelazione del tecnico della Roma dopo il ko contro i rossoneri a San Siro

Una pessima partita, un brutto risultato, il tifo avversario tutto contro di lui. Amaro ritorno quello di Mourinho a San Siro, con la sua Roma travolta dal Milan. Un ko pesante da metabolizzare, anche (alcuni direbbero soprattutto) per i trascorsi (e che trascorsi!) interisti del tecnico giallorosso. Che infatti in conferenza stampa non le ha mandate a dire dopo 90 minuti di tifo contro: “Quando vedo come ha reagito San Siro (i tifosi del Milan, ndr) mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione”.

"Oggi - ha concluso Mourinho - sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Sono venuti da me ma ho risposto tornate a casa, al Milan non vengo. Io sono un professionista, è vero, ma nella mia professionalità c'è anche la passione. Oggi sono appassionato della Roma, ma c'è anche una passione per il mio passato (Inter, ndr). E oggi, visto quello che è successo, provo un grandissimo piacere ad aver detto no ai dirigenti del Milan”.