MOURINHO: "HO DETTO NO A 4 OFFERTE. TORNO A GIUGNO"

20/03/2019

"So esattamente cosa non voglio, è la ragione per cui ho dovuto dire di no a tre o quattro offerte". Così Jose Mourinho torna a parlare del suo presente e del suo futuro nel corso di una intervista a beINSPORTS. "Mi piacerebbe tornare in estate, a giugno, con un nuovo club e per un nuovo pre-campionato", ha aggiunto l'ex allenatore del Manchester United. Lo Special One ha poi spiegato che il desiderio di essere coinvolto nell'impegnativa sfida quotidiana della gestione di un club è la ragione per cui non prenderà in considerazione le offerte di allenare una nazionale. "A ma piace il lavoro quotidiano, allenare una nazionale è un lavoro specifico", ha detto. "In questo momento sono due mesi e mezzo senza lavoro e mi sto preparando per il prossimo", ha concluso.