Mourinho e Materazzi succedono a Benitez? Che coppia per il Newcastle! Ma attenzione anche a Gattuso

24/06/2019

Sulla carta sembrerebbe un accostamento da fantascienza, ma nella realtà dei fatti José Mourinho non è poi così lontano dal Newcastle che gli garantirebbe comunque uno stipendio elevatissimo restando in Premier League. Il proprietario del club Mike Ashley è in trattativa per il passaggio di proprietà del club allo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan con quest'ultimo che vorrebbe affidare la panchina proprio allo Special One. La vendita però non è ancora conclusa e anche per questo Mourinho non è l'unica opzione possibile per i Magpies.



L'annuncio del Newcastle ha aperto a tutte le ipotesi: "E' con grande dispiacere che annunciamo che Rafa Benitez lascerà il club alla scadenza del contratto il 30 giugno 2019. Abbiamo lavorato a lungo per raggiungere un accordo con il tecnico per prolungare il contratto, ma non è stato - e non sarà - possibile trovare un accordo con lui e i suoi rappresentanti". Insieme a Benitez lascia anche tutto lo staff.



"Ora ha inizio un periodo per la ricerca del nuovo allenatore, ringraziamo i nostri tifosi, i giocatori e lo staff per la pazienza che dovranno avere durante questo tempo".



Nelle scorse settimane lo stesso Mourinho, parlando in un'intervista, aveva dichiarato di essere disposto ad accettare nuovi progetti con un buon potenziale, magari non subito vincenti ma con una strategia seria per il successo futuro. In molti per questo motivo lo avevano accostato alla Roma, ma anche al Milan, ma nella realtà il suo futuro potrebbe essere sulle rive del fiume Tyne a Newcastle. L'interesse è reale e secondo le ricostruzioni del Daily Mirror lo stesso Mourinho avrebbe confidato ad alcuni amici che quello ai Magpies sarebbe un lavoro e un progetto che prenderebbe seriamente in considerazione. Il portoghese vorrebbe avere nel suo staff Marco Materazzi.



Nelle scorse settimane, infine, anche Rino Gattuso era stato accostato alla panchina del Newcastle.