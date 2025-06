Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata ha parlato così della possibilità di tornare al Milan: “Sinceramente non lo so, sono Allegri e Tare che devono prendere decisioni per fare una squadra molto competitiva. Per ora contatti zero. È la prima volta che ho questo prestito in linea con l’anno solare, vedremo. Posso solo dire che a Istanbul mi sono trovato benissimo”.