Morata è ufficialmente del Galatasaray: tutte le cifre dell'operazione con il Milan

"Il nostro club - si legge nel comunicato del Gala - ha l'opzione di acquistare il calciatore per 8 milioni se il giocatore lo comunica per iscritto entro il 15 gennaio 2026. Tale corrispettivo sarà pagato in 6 rate. Nel caso in cui il nostro club non eserciti l'opzione di acquisto al 15 gennaio 2026, è prevista un'opzione di prolungamento gratuito del periodo di prestito fino al 30 giugno 2026. In caso di prolungamento del periodo di prestito, verrà pagata una cifra garantita di 3 milioni per la seconda metà della stagione 2025-2026. Inoltre, il nostro club avrà l'opzione di prendere il calciatore a titolo definitivo per 9 milioni di euro con un preavviso scritto fino al 10 giugno 2026. Tale corrispettivo sarà pagato in 6 rate".