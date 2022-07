Monza, pazza idea Suarez per Galliani: "Non smentisco..."

A CACCIA DEL BOMBER

L'ad dei brianzoli conferma: "Arriveranno una o due punte"

Tra i grandi nomi accostati al Monza per l'attacco c'è anche quello di Luis Suarez. Dopo Icardi, Dybala e Cavani anche il bomber svincolato dall'Atletico Madrid è finito nel mirino di Adriano Galliani. L'ad dei brianzoli ha confermato l'interesse del club neopromosso: "Il contatto con Suarez? Ho la memoria corta, non confermo e non smentisco, ci sono tanti giocatori che vorrebbero venire al Monza di Silvio Berlusconi", le parole a Sportitalia. Galliani ha comunque confermato che è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo di Stroppa: "Arriveranno una o due punte, voglio star zitto e non aggiungo altro". © Getty Images

Monza sogna in grande, ma l'obiettivo non è la Champions League: "Berlusconi non mi ha chiesto l'Europa, andiamo calmi, ho dato un obiettivo, ovvero quello del decimo posto, che sarà un gran risultato".

Club brianzolo attivissimo non solo sul mercato: "Lo stadio? Faremo grosso modo quello che è stato fatto a Udine alla Dacia Arena, non quest'anno ma il prossimo anno demoliremo la Curva Sud e ne faremo una più grande".