Petagna al Monza e Simeone al Napoli: gli affari si fanno in prestito

è FATTA

Il centravanti ai brianzoli in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Per Spalletti c'è Simeone

Si è sbloccata la trattativa per portare Andrea Petagna al Monza. Il Napoli, proprietario del cartellino, ha dato l'ok ai brianzoli per la cessione in prestito del centravanti per 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro più 1 di bonus solo in caso di salvezza della squadra esordiente in Serie A. Allo stesso tempo il Napoli è pronto a investire la stessa cifra per Giovanni Simeone prendendolo in prestito con diritto di riscatto dal Verona.

Si è sbloccato l'asse Monza-Verona-Napoli e i tasselli che da settimane sono pronti a prendere il nuovo posto sono pronti a essere spostati.

Dall'approdo in Serie A del Monza, Galliani ha raccontato dei continui contatti con Andrea Petagna che lui stesso portò nelle giovanili del Milan. L'affondo decisivo è arrivato con l'ok del Napoli alla proposta da 15 milioni di euro complessivi della società biancorossa, due subito per il prestito più 12 (+ di bonus) obbligatori in caso di salvezza.

Impegnato nella trattativa per Raspadori, il Napoli ha preso tempo per dare il benestare alla partenza del centravanti, cautelandosi prima con Giovanni Simeone. Chiuso al Verona dagli arrivi di Henry, Djuric e Piccoli, l'argentino si trasferisce al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, assumendo il ruolo di vice-Osimhen.