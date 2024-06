Monza, scelto il sostituto di Palladino: Galliani scommette su Nesta

PRIMA AVVENTURA IN A

© italyphotopress Il Monza riparte da Alessandro Nesta. Adriano Galliani ha rotto gli indugi e ha scelto l'ex difensore del Milan come sostituto di Raffaele Palladino, che si è legato alla Fiorentina. Nesta, che nell'ultima stagione ha condotto in Serie B la Reggiana a una agevole salvezza, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Per lui sarà la prima esperienza su una panchina di Serie A. Nelle prossime ore è attesa l'ufficializzazione.

Nesta al Monza ritroverà un pezzo del 'suo' Milan, ovvero Adriano Galliani e Paolo Berlusconi. A 48 anni e dopo una lunga gavetta (Inter Miami, Perugia, Frosinone e Reggiana), l'ex difensore che ha scritto la storia del Milan è pronto a giocarsi la sua grande chance in Serie A. A garantire per lui, l'ad Galliani, uno che raramente sbaglia in fatto di allenatori e il primo in credere in Palladino. Il compito di Nesta non sarà facile, visto che l'ottimo lavoro svolto dal collega nelle ultime due stagioni.

