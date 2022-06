Monza: c'è l'ok di Ranocchia, occhi anche su Candreva

MERCATO

Il difensore ex Inter avrebbe dato il via libera al trasferimento ai brianzoli a parametro zero, Galliani ci prova per il blucerchiato

Comincia a entrare nel vivo il mercato del Monza per la sua prima stagione in Serie A. Uno dei primi colpi del club di Silvio Berlusconi potrebbe essere Andrea Ranocchia, che dopo la fine dell'esperienza all'Inter avrebbe dato l'ok per il trasferimento ai brianzoli a parametro zero. Nel frattempo Adriano Galliani si sta muovendo per un altro giocatore d'esperienza, Antonio Candreva. L'esterno ha ancora due anni di contratto con la Sampdoria, ma un sondaggio esplorativo è già stato fatto.

Per il difensore la trattativa è già avviata e potrebbe subire un'accelerata nei prossimi giorni. Per il centrocampista, invece, occorrerà parlare col suo agente, Federico Pastorello, e poi lavorare ai fianchi i blucerchiati, che al momento non sembrano intenzionati a privarsene. Lui, nel frattempo, sta cercando casa a Milano, città dove si è sposato con rito civile (prima della cerimonia religiosa a Roma) e con cui mantiene diversi legami dai tempi dell'Inter.

Sul taccuino di Galliani ci sono poi diversi altri nomi: col Napoli è stata fatta una prima chiacchierata per Ounas, che nell'ultima stagione ha trovato poco spazio, mentre resta viva la pista Messias, specialmente nel caso in cui non dovesse essere riscattato dal Milan e dovesse quindi far ritorno a Crotone. Nonostante le aperture del giocatore, invece, appare più difficile la pista che porta al ritorno di Balotelli, reduce da una grande stagione con l'Adana Demirspor e blindato da altri due anni di contratto. Il sogno per l'attacco resta sempre Andrea Belotti, che andrà in scadenza col Torino a fine mese, ma per cui servirà uno sforzo economico in termini di ingaggio. Per la difesa, infine, il nome più caldo è quello di Mattia Caldara: il centrale ha fatto rientro al Milan dopo il prestito al Venezia, ma il suo futuro è certamente lontano da Milanello.

