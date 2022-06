Monza, Galliani vicino al terzo colpo: "Sensi ha un paio di giorni per decidere"

MONZA

Dopo Cragno e Ranocchia l'ad dei biancorossi fa sognare i tifosi: "Icardi? Fuori portata ma non ricordo di aver detto 'è impossibile'"

"Il primo anno l'obiettivo è la salvezza" continua a ripetere Adriano Galliani, ma l'ad del Monza è attivissimo sul mercato e al lavoro per costruire una squadra che possa sognare anche la parte sinistra della classifica. Dopo le firme di Ranocchia e Cragno, l'ad biancorosso fiuta il terzo colpo della sessione estiva, Stefano Sensi, e non chiude del tutto le porte al sogno Mauro Icardi: "Sono giocatori che hanno stipendi e costi assolutamente fuori portata - ha dichiarato a margine della premiazione per la promozione in A di questa mattina alla Regione Lombardia - ma non ricordo di aver detto 'è impossibile'..."

L'ex capitano dell'Inter è fuori portata, ma il club brianzolo è comunque alla ricerca di un attaccante e il nome in pole position è quello di un altro ex Inter, Andrea Pinamonti: "Buonissimo giocatore, ma molto molto costoso. Vediamo...".

Sembra invece ormai vicino un altro colpo in salsa nerazzurra per l'ex ad del Milan, che su Sensi si è mostrato fiducioso: "Ieri è stato a casa mia (insieme alla famiglia e al suo procuratore, Giuseppe Riso, ndr), abbiamo parlato, gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare".

Nel summit Galliani e Riso hanno discusso anche del futuro di Matteo Pessina, a cui il Monza è fortemente interessato anche per il discorso liste essendo il centrocampista dell'Atalanta l’unico formato nel settore giovanile del club brianzolo: "Forte anche lui, ma è un giocatore che costa molto".

Tra una trattativa e l'altra Galliani getta anche uno sguardo alla prossima stagione, che per il Monza inizierà col raduno di venerdì: "Sarà emozionante, inizia una nuova avventura che il Monza ha sognato per 110 anni. In soli due anni siamo arrivati in Serie A e non poniamo limiti alla provvidenza. Il campionato è molto molto difficile, ci sono squadre fortissime e dobbiamo attrezzarci per disputarlo al meglio". "Al Milan sono stato in prestito 31 anni, poi sono tornato. Da monzese è stata un'emozione grande", ha aggiunto.

