Il retroscena di Galliani: "Abbiamo provato a prendere Dybala, ma..."

LE PAROLE

L'ad brianzolo: "Voleva giocare in Europa"

© Getty Images Icardi? No, Dybala. Questo il retroscena di mercato svelato da Adriano Galliani: "Il grande campione a cui avevamo pensato che, come ha raccontato nei giorni scorsi il presidente, ha declinato l’offerta, è Dybala. Avevo invitato gli agenti a casa mia, ma il giocatore preferiva un club che disputa le coppe", le parole al Corriere della Sera. L'amministratore delegato del Monza nega anche la possibilità di diventare ministro dello sport: "In caso di vittoria del centro destra io ministro dello Sport? No, il Monza è il mio ultimo ballo".

Stanno arrivando i giorni del Condor sul mercato: "Mi diverte? Sì ma rispetto a trent’anni fa il meccanismo di promozioni e retrocessioni fa sballare i conti. Su venti squadre, quattro vanno in Champions accedendo a una grande fetta di risorse (la Uefa mette a disposizione 2 miliardi per 32 club), due in Europa League dove gli introiti sono inferiori, una in Conference, dieci si salvano e tre retrocedono. Per evitare di scivolare in B vedendo scomparire il 70% del fatturato si spende più di quello che si potrebbe. E con il fair play finanziario la forbice si allargherà ulteriormente: come sta accadendo nella società, scomparirà la classe media, esisteranno solo i ricchissimi e i poveri".